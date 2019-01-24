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Hazal Kaya'dan müjdeli haber! Annesi kanseri yendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, bir süredir kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.

Hazal Kaya'dan müjdeli haber! Annesi kanseri yendi

Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün annesi Ayşegül Kaya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, müjdeli haberi vererek kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.

HAZAL'IN ANNESİ KANSERİ YENDİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören annesiyle bir klinik çıkışında objektife yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlere müjdeli haberi verdi. Kaya, "Çok şükür atlattık, şu an daha iyiyiz." dedi.

ANNESİNİN SAÇLARINI KAZIMIŞTI

Anne Ayşegül Kaya, kanser teşhisi konulduktan sonra kızına saçlarını kestirdiği fotoğrafı, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notuyla paylaşarak kanser hastalarına umut olmuştu.

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hazal kaya annesi Kanser tedavi

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