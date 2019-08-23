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Hazal Kaya isyan etti "Durdurun artık!"

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 23.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un ardından Türkiye ayağa kalktı. Bir çok ünlü isim kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Hazal Kaya, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Durdurun bu cinayetleri artık!" diye seslendi.

Hazal Kaya isyan etti "Durdurun artık!"

Emine Bulut, 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülmüştü. 38 yaşındaki Emine Bulut'un son anlarının yer aldığı video ortaya çıktı. Bulut "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri ile yürekleri dağladı.

Kan donduran cinayete sessiz kalmayanlardan biri de Hazal Kaya'ydı. Oyuncunun Twitter'dan paylaştığı tepki mesajı bir çok kullanıcı tarafından retweet edildi.

hazal

Hazal Kaya şöyle yazdı:

"Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir, bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!"

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya emine bulut

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