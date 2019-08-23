Emine Bulut, 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülmüştü. 38 yaşındaki Emine Bulut'un son anlarının yer aldığı video ortaya çıktı. Bulut "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri ile yürekleri dağladı.

Kan donduran cinayete sessiz kalmayanlardan biri de Hazal Kaya'ydı. Oyuncunun Twitter'dan paylaştığı tepki mesajı bir çok kullanıcı tarafından retweet edildi.

Hazal Kaya şöyle yazdı:

"Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir, bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!"

