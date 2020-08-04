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Hazal Kaya’nın partneri Onur Tuna olacak! Benden Ne Olur filminden müjdeli haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Aslı Kızmaz’ın yazdığı Benden Ne Olur kitabının uyarlaması olacak olan Benden Ne Olur filmiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Müjdeli habere göre filmde başrolü canlandıracak olan Hazal Kaya’nın partneri Onur Tuna olacak. Peki, Onur Tuna kimdir? İşte detaylar…

Hazal Kaya’nın partneri Onur Tuna olacak! Benden Ne Olur filminden müjdeli haber!

Aslı Kızmaz tarafından kaleme alınan Benden Ne Olur kitabının sinemaya uyarlanacağı haberi kitabın sevenleri tarafından sevinçle karşılanmıştı. İlk olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alacağı duyurulan Hazal Kaya’nın ardından bir ünlü ismin daha filmde olacağı haberi geldi. Onur Tuna, Benden Ne Olur filminde Hazal Kaya’nın partnerini canlandıracak. Aslı Kızmaz Benden Ne Olur film oyuncuları konusundaki bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Benden Ne Olur konusu

Heyecanla beklenen Benden Ne Olur film; Aslı Kızmaz’ın Benden Ne Olur romanından uyarlanacak. Benden Ne Olur filmi konusu tıpkı romanda olduğu gibi Sertab Bal ismindeki deli dolu bir kadının maceralarını ele alacak. Büyük övgüler alan ve keyifle okunan Benden Ne Olur kitabının sinema uyarlamasının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Benden Ne Olur filmi oyuncuları

Filmle alakalı açıklamalar Med Yapım ve kitabın yazarı olan Aslı Kızmaz’dan gelmeye başladı. Benden Ne Olur oyuncuları arasında ilk olarak Hazal Kaya açıklanmıştı. Hazal Kaya, filmde başrolü oynayacak ve Sertab Bal karakterini canlandıracak. Uzun süredir Hazal Kaya’nın partnerini kim olacağı konuşuluyordu. Hazal Kaya’nın partneri de açıklandı. Med Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre Hazal Kaya’nın partneri olacak ve Soner karakterini canlandıracak olan isim Onur Tuna oldu. Onur Tuna’nın hayranı, ünlü ismi yeniden sinema sahnesinde izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Onur Tuna kimdir?

Yeni projesi açıklanan Onur Tuna ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Onur Tuna nereli sorusu da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Çanakkale doğumlu olduğu bilinen ünlü isim, 2 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya geldi. Onur Tuna yaş olarak şu an 35 yaşında. Hazal Kaya’nın dizilerdeki partnerlerinin uzun boylu oluşları sık sık gündeme geldiği için Onur Tuna boyu da merak ediliyor. Onur Tuna boy olarak 1.95 metredir. Onur Tuna’nın bir süre basketbol oynadığı da biliniyor.

Yasak Elma dizisiyle büyük bir şöhret kazanan ve Mucize Doktor dizisiyle şöhretini pekiştiren Onur Tuna dizileri arasında Cesur Yürek, Filinta, Huzur Sokağı ve Hayat Devam Ediyor bulunuyor. Onur Tuna film olarak ise daha önce Bir Küçük Eylül Meselesi ve Ağır Romantik filmlerinde rol aldı. Onur Tuna sevgilisi de araştırılıyor. Onur Tuna’nın adı daha önce Yasemin Allen, Seda Güven ve Yağmur Karabal gibi isimlerle anıldı.

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