Hazal Kaya’nın partneri Onur Tuna olacak! Benden Ne Olur filminden müjdeli haber!

Aslı Kızmaz tarafından kaleme alınan Benden Ne Olur kitabının sinemaya uyarlanacağı haberi kitabın sevenleri tarafından sevinçle karşılanmıştı. İlk olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alacağı duyurulan Hazal Kaya’nın ardından bir ünlü ismin daha filmde olacağı haberi geldi. Onur Tuna, Benden Ne Olur filminde Hazal Kaya’nın partnerini canlandıracak. Aslı Kızmaz Benden Ne Olur film oyuncuları konusundaki bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Benden Ne Olur konusu

Heyecanla beklenen Benden Ne Olur film; Aslı Kızmaz’ın Benden Ne Olur romanından uyarlanacak. Benden Ne Olur filmi konusu tıpkı romanda olduğu gibi Sertab Bal ismindeki deli dolu bir kadının maceralarını ele alacak. Büyük övgüler alan ve keyifle okunan Benden Ne Olur kitabının sinema uyarlamasının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Benden Ne Olur filmi oyuncuları

Filmle alakalı açıklamalar Med Yapım ve kitabın yazarı olan Aslı Kızmaz’dan gelmeye başladı. Benden Ne Olur oyuncuları arasında ilk olarak Hazal Kaya açıklanmıştı. Hazal Kaya, filmde başrolü oynayacak ve Sertab Bal karakterini canlandıracak. Uzun süredir Hazal Kaya’nın partnerini kim olacağı konuşuluyordu. Hazal Kaya’nın partneri de açıklandı. Med Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre Hazal Kaya’nın partneri olacak ve Soner karakterini canlandıracak olan isim Onur Tuna oldu. Onur Tuna’nın hayranı, ünlü ismi yeniden sinema sahnesinde izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.