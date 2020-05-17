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  4. Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına verdiği yanıtla olay oldu

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına verdiği yanıtla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 07:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösteren Hazal Kaya, oğlunun yüzüne yapılan eşinin yüz montajına espriyle yaklaştı. Kaya "Hoş değil ya" diyerek güldüğünü belli eden bir yorum yaptı.

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına verdiği yanıtla olay oldu

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Anneler Günü'nde paylaştığı fotoğrafla gösterdi. O fotoğraftan sonra Fikret Ali'nin eşi Ali Atay'a benzediği yorumları da çokça geldi.

O yorumlarla birlikte esprili montajlar da yapıldı. Montajlardan birinde de Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yüzü yerleştirildi.
Hazal Kaya, fotoğrafın montajlı halini paylaşıp esprili bir yorumda bulundu.

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Kaya fotoğrafa "Arkadaşlar bir şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal" yazdı. Bu esprili yorum sosyal medya kullanıcılarını da güldürdü.

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