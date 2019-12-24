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Hazal Kaya'dan oğlu Fikret Ali ile ilk pozlar!

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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz Kasım ayında bebekleri Fikret Ali'ye kavuşmuştu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlu ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında duygusal bir not da yazdı.

Hazal Kaya'dan oğlu Fikret Ali ile ilk pozlar!

Aile fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya bebeğinin yüzünü ise kalp emojisiyle kapattı.

"AŞKIMIZ ÇOK BÜYÜK..."

Fotoğrafını uzun bir notla paylaşan Hazal Kaya, "Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil, yazarken gözlerim doluyor" dedi.

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Ünlü oyuncu paylaşımda şunları yazdı:

"Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca 'İşte 37. haftadan itibaren bekliyoruz,18 Kasım’a denk geliyor' dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi'nde mezuniyetimizin 10. yıl kutlaması vardı. Yine soranlara 'Tabi ki oradayım' dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.

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Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil, yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş"

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