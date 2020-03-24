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  4. Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hazal Kaya yaşlıların korunması konusunda takipçilerini uyardı.

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Ülkemizde koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte 65 yaş ve üzerindeki insanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hazal Kaya yasağın ardından 65 yaş ve üzerindeki insanlarımıza yapılan sert tutumları eleştirdi. Oyuncu sosyal medya hesaplarından şu yazıyı paylaştı:

"Yahu 'yaşlılar' risk grubu, yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?"

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya, korona,

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