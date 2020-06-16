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Hazal Kaya ve Burak Deniz'in atışması sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

izim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz'in küs olduğu sık sık gündeme geliyordu. İkilinin yaptığı paylaşımlar küslük iddialarını bitirirken atışmaları da gündem oldu.

Hazal Kaya ve Burak Deniz'in atışması sosyal medyayı salladı

Geçen yıl mayıs ayında final yapan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz'in, aralarında çekimler devam ederken sorun olduğu ileri sürülmüştü. Hazal Kaya'nın 7 Şubat'taki düğününden sonra tartışıp küsen ikilinin, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösterdiği öne sürülmüştü. Ayrıca dizide 53 bölüm boyunca Tülay karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin de yaşanan gerginlikten dolayı ayrıldığı söylenmişti.

Bizim Hikaye final yaptıktan sonra iddialara ilk kez cevap veren Hazal Kaya; paylaştığı fotoğrafla hem güldürdü hem de küslük haberlerini yalanladı.

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Güzel oyuncu, dizinin yayınlandığı dönemde kendi yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz’in montajlı Whatsapp profili fotoğrafını paylaştı.

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Bu durumu hikayesinde paylaşan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı?" mesajını paylaştı.

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Burak Deniz de bu paylaşımlara yanıt vermekte gecikmedi. Bu paylaşım sonrası ikili arasında küslük olmadığı da ortaya çıktı.

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