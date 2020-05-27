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Hazal Nehir’den evde parkur macerası

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, ilginç bir projeye imza attı. Red Bull sporcusu, kartondan kopyasıyla kendi evinde parkur yaparak keyifli bir video ortaya çıkardı. Sehpadan koltuğa, kumandadan çalışma masasına atlayan Hazal Nehir’in gerçeğe dönüşü de beklenmedik oldu. Başarılı sporcunun kendi evinde parkur yaptığı video, @redbulltr instagram hesabından izlenebiliyor.

Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, bu kez de ilginç bir ev projesine imza attı. Antrenmanlarını eve taşıyan, Red Bull sporcusu, kartondan kopyasıyla evinde parkur yaparak keyifli bir video ortaya çıkardı. Singapur'da düzenlenen Lion City Gathering 2019'da (Asya Parkur Şampiyonası) Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci olan ve Türkiye’yi Red Bull Art of Motion’da temsil eden Hazal Nehir, orta sehpaya tırmanarak başladığı videoda, oradan koltuğa, sandalyeye ve çalışma masasına atladı.

TOPLAM 1026 KARTON HAZAL KULLANILDI

Toplamda 1026 tane karton kopyanın kullanıldığı videonun en büyük özelliği Türkiye’de ilk defa bir videonun uzaktan çekilmiş olması. Hazal Nehir’in Ankara’daki evinde çekilen parkur görüntülerin prodüksiyonu İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu sayede Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in Ankara’daki parkur performansı İstanbul’daki evine oturtuldu. 6 gün süren çekimlerde son olarak mutfak sandalyesine erişmeye çalışan Hazal Nehir’in gerçeğe dönüşü de beklenmedik oldu. Hazal Nehir’in karton haliyle parkur yaptığı video @redbulltr instagram hesabından izlenebiliyor.

Bu projeyi hazırlarken büyük bir emek sarf ettiklerini belirten Red Bull sporcu Hazal Nehir, “Bir parkur sporcusu neler yapıyor aslında bunu en etkili şekilde göstermek istedik. Bunun için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Videodaki tüm hareketleri tek tek yapıp, baskı aldık. Bu sayede de prodüksiyonunu yapıp eşyalarım arasında parkur yaptığım videoyu ortaya çıkardık. Dolayısıyla da her hareket gerçek. Bizim çok keyif aldığımız bir proje ortaya çıktı. Umarım izleyenler de aynı keyfi alırlar” dedi.

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