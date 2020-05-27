Hazal Nehir’den evde parkur macerası

Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, bu kez de ilginç bir ev projesine imza attı. Antrenmanlarını eve taşıyan, Red Bull sporcusu, kartondan kopyasıyla evinde parkur yaparak keyifli bir video ortaya çıkardı. Singapur'da düzenlenen Lion City Gathering 2019'da (Asya Parkur Şampiyonası) Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci olan ve Türkiye’yi Red Bull Art of Motion’da temsil eden Hazal Nehir, orta sehpaya tırmanarak başladığı videoda, oradan koltuğa, sandalyeye ve çalışma masasına atladı.

TOPLAM 1026 KARTON HAZAL KULLANILDI

Toplamda 1026 tane karton kopyanın kullanıldığı videonun en büyük özelliği Türkiye’de ilk defa bir videonun uzaktan çekilmiş olması. Hazal Nehir’in Ankara’daki evinde çekilen parkur görüntülerin prodüksiyonu İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu sayede Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in Ankara’daki parkur performansı İstanbul’daki evine oturtuldu. 6 gün süren çekimlerde son olarak mutfak sandalyesine erişmeye çalışan Hazal Nehir’in gerçeğe dönüşü de beklenmedik oldu. Hazal Nehir’in karton haliyle parkur yaptığı video @redbulltr instagram hesabından izlenebiliyor.