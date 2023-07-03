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Hazal Subaşı bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

03.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duru güzelliği ve rol aldığı yapımlardaki rolleri ile büyük beğeni toplayan Hazal Subaşı son olarak Kasaba Doktoru dizisinde hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu defa bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Subaşı bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede rol alan Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. İddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu bu defa bikinli pozlarını peş peşe paylaştı.

Hazal Subaşı'nın son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Ama o çok güzel', 'Bakılması gereken bir güzellij', 'Tüm zamanların en güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

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Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ailesi Selanik göçmenidir.

Hazal Subaşı 2

Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetti.

Hazal Subaşı 3

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü.

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2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

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