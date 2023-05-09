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Hazal Subaşı dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

09.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

Hazal Subaşı dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde canlandırdığı Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hazal Subaşı son olarak arabada çekilmiş olduğu cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Siyah askılı mini elbisesiyle arabada pozlar veren Hazal Subaşı'nın iddialı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü oyuncu Gizem Karaca fotoğrafların altına 'Ben çektim' yorumu yaparken, Gonca Vuslateri'de 'Gizem çekmiş çok belli' yorumunu yaparak gülümsetti.

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1995'te İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanındı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı. Subaşı 2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

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Hazal Subaşı ilk olarak Adını Sen Koy dizisinin seçmelerine katıldı ve bu diziyle birlikte hayatının akışı değişti.

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Ünlü oyuncu Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru dizilerinde oynadı.

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Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa, Kötü Adamın 10 Günü gibi internet projelerinde de yer aldı.

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