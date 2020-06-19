Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı aşk fotoğrafıyla gündem oldu

Çukur dizisinde oynayan Hazal Subaşı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırmayı başaran Hazal Subaşı, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşıyor.



HAZAL SUBAŞI İLE AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti.



Hazal Subaşı da geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu ile maskeli şekilde çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı.



TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.



Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.



