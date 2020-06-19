MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı aşk fotoğrafıyla gündem oldu

Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı aşk fotoğrafıyla gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 02:46 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Subaşı, aynı dizide Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu ile bir süredir aşk yaşıyor. Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen pozunu Instagram'dan paylaşarak ilk defe aşklarını ilan etti. Bu fotoğrafın ardından Hazal Subaşı'nın kim olduğu ise internette araştırılmaya başlandı. Peki Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hazal Subaşı hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi.

Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı aşk fotoğrafıyla gündem oldu

Çukur dizisinde oynayan Hazal Subaşı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırmayı başaran Hazal Subaşı, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşıyor.
hazal

HAZAL SUBAŞI İLE AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti.

rıza
Hazal Subaşı da geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu ile maskeli şekilde çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı

HAZAL

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı.
HAZAL

TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.
hazalsubasi-cukur-1-1
Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.

7Y3NDH0Ovk6pkHggyTkpeQ


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsinSurvivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşımKuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar ünlülerin tekne pozlarını böyle ti'ye aldı!

Şahan Gökbakar ünlülerin tekne pozlarını böyle ti'ye aldı!

Gupse Özay'dan Mücbir Sebepler itirafı: Melikşah Altuntaş için fake hesap açtım

Gupse Özay'dan Mücbir Sebepler itirafı: Melikşah Altuntaş için fake hesap açtım

Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar erzak için yarıştı! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar erzak için yarıştı! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor'da yeni takımlar belli oldu!

Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi şaşırttı! Survivor Barış kimdir? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi

Survivor Barış hayat hikayesiyle şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.