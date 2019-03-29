Hazal Subaşı ve Erkan Meriç ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu

Günlük yayınlanan dizi Adını Sen Koy'un başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı da konuşulmuştu. Ancak ünlü çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

'SENİ SANA EMANET EDİYORUM'

Erkan Meriç, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkan Meriç paylaşımında, 'Ayrılıklar da aşka dair diyerek tüm kalbimle bütün hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Seni sana emanet ediyorum. Ona iyi bak' notunu yazdı.





