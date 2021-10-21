Hazar Ergüçlü çırılçıplak! Saklı dizisinden 2. fragman geldi

Saklı dizisinin 2. fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. İzlenme rekorları kıran The Affair’den uyarlanan Saklı dizisi, hikayeyi karakterlerin farklı bakış açılarından anlatıyor.

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi isimler yer alıyor.

SAKLI DİZİSİ HAKKINDA

Tutkulu bir aşkı sürükleyici ve gizemli bir biçimde anlatan Saklı dizisi olaylar iki farklı insanın bakış açısıyla anlatılıyor. “SAKLI”, hikayesini karakterlerin bakış açılarından yansıtarak, aynı anların ayrı kişiler tarafından bambaşka anlaşılabileceğini ve bazen tek bir doğrunun da kişiye göre değiştiğinin altını çiziyor.

Yayınlanan yeni teaser, Ozan’ın bakış açısından tutkunun ve hazzın peşinden giden bir erkek ve davetkar bir kadın görünürken; Aslı’nın bakış açısında ise yalnızlığı ve travmaları ile baş etmeye çalıştığı dönemde karşısına çıkan tutkulu bir erkeğin peşinden gidişini görüyoruz.

