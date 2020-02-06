Hazar Ergüçlü'den özel fotoğrafları sızdırılan Aslı Bekiroğlu'na destek

Bir spor markasının reklam yüzü olan Hazar Ergüçlü, spor kıyafetleriyle kameralar önüne geçip gazetecilerini sorularını yanıtladı. Bomontiada'da gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Ergüçlü samimi açıklamalar yaptı.

Geçen günlerde yayınlanan BBC dizisi The Mallorca'da konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu çekimlerin kolay geçtiğini anlatıp "Profesyonel bir ekiple çalıştım oradaki insanlarla vakit geçirmek çok güzeldi, benim için kolay geçti beklediğimden daha zor değildi" diye konuştu.

Ergüçlü ayrıca gelen projeleri gişe yada sanatsal işler diye ayırmadığını sözlerine ekleyip "Hem gişe işi hem de sanatsal işleri bir arada yapmayı doğru ve uygun buluyorum. İçimden gelen tüm benliğimi ortaya koyan işlerde olmayı seviyorum, bu gişe filmi olur bağımsız sinema olur fark etmez heyecan duyduğum işi yaparım" ifadesini kullandı.

'TELEVİZYONU ÖZLEDİM'

Genç oyuncu ayrıca bir süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarını da özlediğini belirtip "Reyting kaygım yok ama televizyonu özledim, seviyorum orada olmayı. Ekibin ve kendi heyecanımı önde tutuyorum projeye bakarken" dedi.

Ergüçlü geçen günlerde özel fotoğrafları sızdırılan oyuncu arkadaşı Aslı Bekiroğlu'na ise "Hep birlikte bu siber zorbalığa karşı durmalıyız hassas bir konu, kadınlar sürekli bu tür şiddete maruz kalıyor. İnşallah bir daha böyle durumlar yaşamayız" sözleriyle destek oldu.

