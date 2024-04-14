Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu: "Yılmaz Erdoğan'la..."

Yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmeyen İnci Taneleri dizisinin her sahnesi çok konuşuldu.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansları sosyal medyada olay olurken Ergüçlü, dizi hakkında konuştu.

Elle Türkiye'nin kapağında yer alan Hazar Ergüçlü, dergiye verdiği röportajda Dilber'i ve İnci Taneleri'ni övdü.

"SIKILMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yılmaz Erdoğan'la çalışmanın apayrı bir motivasyon yarattığının altını çizen Ergüçlü, ayrıca senaryo işleyişinde karakterinin önemini de anlattı.

Ergüçlü, "İnci Taneleri'nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Sıkılmak mümkün değil. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak da ayrı bir motivasyon" dedi.







