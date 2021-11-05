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Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik'li Saklı dizisinden yeni fragman

05.11.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BluTV’nin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar, Ahmet Rıfat Şungar ve Fırat Çelik’in yer aldığı Saklı dizisinden yeni fragman yayınlandı. Dizi başlamadan iddialı sahneleri gündem olmuştu.

BluTV’nin yeni özel yapımı Saklı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki evli insanın küçük bir tatil beldesinde başlayan tutkulu yasak aşklarını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan diziden yeni bir fragman yayınlandı.

SAKLI NE ZAMAN?

Toplam 10 bölümden oluşan dizi, tüm bölümleriyle 23 Kasım’da BluTV’de yayınlanacak. Senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan Saklı dizisi, 2014 ve 2019 yılları arasında Showtime’da ekranlara gelen Altın Küre ödüllü The Affair dizisinden uyarlandı.

SAKLI OYUNCULARI

Başrollerinde Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarında yer alan Hazar Ergüçlü, Netflix Türkiye yapımı Bir Başkadır dizisinde izleyici karşısına çıkan Defne Kayalar, Ahlat Ağacı, Üç Maymun gibi filmlerinde izlediğimiz Ahmet Rıfat Şungar ve Fırat Çelik‘i bir araya getiren yeni dizide, bu isimlere Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi oyuncular eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Akçay‘ın yer aldığı MAY Productions imzalı Saklı, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikâyesi sunuyor.

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Hazar Ergüçlü
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