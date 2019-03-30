MAGAZİN

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Muhafız dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle aşk pozu verdi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk paylaşımı

Bir yıldır aşklarına tam gaz devam eden çiftten yeni bir paylaşım geldi. Aralarındaki yaş farkını eleştirenlere aldırış etmeden aşklarını dolu dizgin yaşayan Ergüçlü ve Ünlü, son fotoğraf ile hayranlarının kalplerini eritti.

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AŞK DOLU PAYLAŞIM

Sevgilisiyle Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ancak evliliğe dair hiçbir konunun konuşulmadığını belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
hazal ergüçlü Onur Ünlü

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