Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk paylaşımı

Bir yıldır aşklarına tam gaz devam eden çiftten yeni bir paylaşım geldi. Aralarındaki yaş farkını eleştirenlere aldırış etmeden aşklarını dolu dizgin yaşayan Ergüçlü ve Ünlü, son fotoğraf ile hayranlarının kalplerini eritti.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Sevgilisiyle Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ancak evliliğe dair hiçbir konunun konuşulmadığını belirtmişti.



