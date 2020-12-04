Hazar Gölü nerede? Hazar Gölü yol tarifi /

Elazığ'ın güneydoğusunda bulunan ve il merkezine 26 kilometre uzaklıkta olan Hazar Gölü tektonik bir göldür. Güneyinde Hazarbaba Dağı bulunan göl, Uluova’dan Mastar Dağları'yla ayrılır. Denizden 1250 metre yükseklikteki gölün uzunluğu yaklaşık 22 kilometre olup en geniş yeri ise 5-6 kilometredir. Yüzölçümü 86 kilometreyi bulan gölün derinliği 200-250 metre arasında değişmektedir.

HAZAR GÖLÜ'NDE TATİL

Göl turistik ve ekonomik anlamda bölgenin önemli bir değeri. Çevresindeki kampları, tatil siteleri, konutlarıyla tam bir tatil merkezi görünümünde olan göl, tertemiz berrak suyu, halka açık mavi bayraklı plâjlarıyla Elazığ’ın tatil ve dinlenme merkezi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Turistler birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş önemli yerlerden biri olan gölün içerisindeki Batık Kent'i görmeye gidiyor.

HAZAR GÖLÜ'NDE ETKİNLİKLER

Burada uluslarası spor şenlikleri, uluslararası Hazar şiir akşamları gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Adeta cennetten bir köşe olan göl, bütün bu özellikleri dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar arasında gösterilmiştir.