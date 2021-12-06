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  4. Hazard Premier Lig yolcusu! İki talip birden

Hazard Premier Lig yolcusu! İki talip birden

06.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'deki kariyeri sakatlıkların da etkisiyle parlak geçmeyen Eden Hazard için Premier Lig'de iki takımın devrede olduğu aktarıldı.

Hazard Premier Lig yolcusu! İki talip birden
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan Eden Hazard'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ve peşinde iki takımın olduğu aktarıldı.

REAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Real Madrid'de sakatlığı geçmesine rağmen son iki haftadır da forma giyemeyen Belçikalı futbolcunun kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Haberde, Real Madrid'in de maaşı nedeniyle Belçikalı futbolcunun gidişine sıcak baktığı kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcunun taliplerinin ise Premier Lig'den West Ham United ve Everton olduğu ifade edildi.

"AYRILMAK İSTEYEN FUTBOLCU, AYRILIR"

Öte yandan çıkan haberlerde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de, "Teknik direktörlük kariyerimde, ayrılmak isteyen bir futbolcunun kalmasını istemedim. Eğer bir futbolcu ayrılmak istiyorsa, ayrılır. Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur" açıklamalarına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer
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