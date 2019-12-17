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Hazım Körmükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Hazım Körmükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Başarılı oyuncu Hazım Körmükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Körmükçü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, fotoğrafın içinde çok şey anlattığını dile getirerek, "Sivilleri korumanın önemini, dünyanın barış içinde olması gerektiğini ifade ediyor. Askerin elinde bir şeker var. Dünyayı şeker gibi tatlı bir hale getirebilmemizi, bunu yapabilecek kişilerin de insan olduğunu simgeleyen bir fotoğraf bu. Çocuk var. Dünyaya çocukların gözünden bakacak olsak, her yer çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Körmükçü, "Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan ve dünya şampiyonluğu bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun yer aldığı "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı seçerek, şunları söyledi:

"Her şey kalbimizde, düşüncelerimizde başlıyor. 'Engelleri kaldırmak, kırmak, yok etmek elimizde. İnancın, sevginin yapamayacağı hiçbir şey yok.' düşüncesinin fotoğrafı bu. Erhan Elaldı'nın bu fotoğrafı bu anlamda hayata ve insanlığa dair çok şey anlatıyor."

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AA fotoğraf hazım körmükçü oy sanat tiyatro

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