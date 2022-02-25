Hazır alınmış gibi: Mısır patlaklı sağlıklı atıştırmalık tarifi

Mısır patlakları, tok tutması ve çıtır lezzetleriyle son zamanlarda sağlıklı atıştırmalık tariflerinin malzemesi oluyor. İçine başka sağlıklı ve çıtır malzemeler katılarak çok güzel tarifler hazırlayabilirsiniz. Hatta hazır satılan mısır patlaklı çikolataların, tuzlu krakerlerin benzerlerini bile evde keyifle yapabilirsiniz. Biz de size, mısır patlaklı sağlıklı atıştırmalık tarifiyle konuk olmak istiyoruz. Mısırı nasıl patlatacağınıza kadar A'dan Z'ye anlatacağımız tarifimize başlayalım.

MISIR VE PİRİNÇ PATLAKLI SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı mısır

Yarım çay bardağı yıkanmış kurutulmuş baldo pirinç

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı petekli ya da süzme bal

1 çay bardağı yıkanmış kurutulmuş dut kurusu

Yarım çay bardağı fındık, ceviz, badem, fıstık gibi kuru yemişler

2 yumurtanın beyazı

MISIRI PATLATMAK İÇİN

1 çorba kaşığı sıvı yağ

PİRİNÇ PATLAĞI İÇİN

1 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Öncelikle derin bir tavaya 1 kaşık sıvı yağ koyun ve kızdırıp içine mısır tanelerini atın.

Hafifçe karıştırıp sıçramaması için üzerini metal ince delikli süzgeçle kapatın.

Tavanın sapından tutup arada bir sallayın ki tüm mısırlar patlayabilsin.

Mısır patlaklarını geniş bir tepsiye alın soğumaya bırakın.

İkinci olarak derin ve küçük bir tencereye 1 su bardağı yağı döküp kızdırın.

İçine tamamen kuru olan pirinç tanelerini atın.

Süzgeçli kaşıkla hafifçe karıştırın. Patlayan pirinçler yağın yüzeyine çıkacak.

Birkaç dakikada pirinç patlakları oluşacağından kızarmadan hepsini çıkarıp soğumaya bırakın.

Mısır patlaklarını mutfak robotunda 1 dakika çektirin.

Pirinç patlakları, kuru yemişler, bal, dut kurusu, yumurta beyazı ve hardalı ekleyerek birkaç saniye daha birlikte çektirin.

Harcınızı bir karıştırma kasesine alın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Büyük boy kavanoz kapağının içine streç film kesip koyun.

Üzerine harcınızdan ekleyin ve elinize yapışmaması için streçle bastırın.

Hazırladığınız yuvarlak harcı tepsiye ters çevirin ve yavaşça üzerinde kalan streci kaldırın.

Tüm harcı kapak ve streç yardımıyla ince dairesel şekiller halinde aralıklı olarak tepsiye dizin.

180 derecede ısıttığınız fırına sürün.

Atıştırmalıklar, pembeleşmeye yüz tuttuğunda hemen çıkarın.

Buharlaşmayı engellemek için ağzını kapatmadan dinlendirin.

Oda sıcaklığına geldiğinde çıtır bir kıvam alan atıştırmalıkları kopararak tüketebilirsiniz.



