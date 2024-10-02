Hazır ekmekten hamburger tarifi! En kolay ve lezziz hamburger nasıl yapılır?

Hamburger tarifi en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekmek yapmakla uğraşmak istemiyorsanız hazır satılan hamburger ekmekleriyle de bu tarifi yapabilirsiniz. İşte tadına doyamayacağınız hamburger tarifi...

MALZEMELER Köftesi için:

Yarım kg dana döş kıyma (Her bir hamburger için 100 gr kıyma)

Karabiber, tuz

Çok az zeytinyağı

TARİF Köfte malzemelerinin hepsini iyice yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.

Daha sonra köfte aparatı, kavanoz kapağı veya elinizde köfteleri eşit şekilde bastırarak şekil verin.

Kızgın tavada biraz yağ gezdirip köfteleri önce bir tarafı güzelce pişsin. Piştikten sonra diğer tarafını çevirip pişirin.

Pişen köftelerin üzerine cheddar peyniri yerleştirin.

Hazır alınmış hamburger ekmeklerini yağsız kızgın tavada kızartın.

Ekmeğin taban kısmına ketçap mayonez sıkın.

Sırasıyla marul, köfte, varsa karamelize soğan, turşu, domates en üste ekmek ile kapatın.

Bu malzemeleri damak zevkinize göre de şekillendirebilirsiniz.

Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!