Haziran ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Günümüzde pek çok insan sağlıklı beslenmeye daha fazla özen göstermektedir. Sağlıklı beslenme dendiğinde en önemli unsur meyve ve sebze tüketiminin artırılmasıdır. Çünkü meyve ve sebzeler vitamin ve mineral bakımından insan bedeninin ihtiyaçlarını karşılayan en önemli maddelerdir. Bu özelliklerinden tam manasında faydalanabilmek için meyve ve sebzelerin ilaçsız ve hormonsuz üretildiklerinden emin olmak gerekir. Bu konuda meyve ve sebzelerden en yüksek yararı alabilmek için mevsimlerinde tüketilmeleri çok önemlidir.

Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Haziran ayı, meyve ve sebze çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir aydır. Mevsiminde tüketilen renkli ve lezzetli ürünler sağlıklı beslenme fırsatını sunar. Haziran ayında mevsime uygun taze ürünler pazarlardan ve marketlerden temin edilebilir. Hatta isteyen kişiler kendi bahçelerinde bile yetiştirebilirler.

Haziran ayında yenmesi gereken sebzeler şu şekilde sıralanabilir:

1. Domates

Haziran ayı domatesin en lezzetli olduğu aylardan biri olarak bilinir. Bu ayda alınan domatesler ile salatalar ve yemekler daha lezzetli hale gelir.

2. Salatalık

Salatalık ferahlatıcı sebzelerinden biri olarak öne çıkar. Bilhassa sıcak yaz günlerinde salatalarda, meze olarak veya taze olarak tüketilebilir.

3. Biber

Kırmızı, yeşil ve sarı biberler haziran ayında bolca görülen sebzeler arasındadır. Bu biberler hem yemeklerde hem de çiğ olarak salatalarda kullanılabilir.

4. Kabak

Kabaklar da haziran ayında bolca görülen sebzelerden biridir. Kabak, kızartma, sote veya fırınlanarak çeşitli şekillerde tüketilebilir.

5. Patlıcan

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen sebzelerden biri olan patlıcan haziran ayında en taze şekilde alınabilir. Genellikle közlenerek, kızartılarak veya yemeklerde tüketilir.

Haziran ayında bolca bulunabilen meyveler ise şu şekildedir:

1. Çilek

Çileğin en bol olduğu dönem haziran ayıdır. Mevsiminde tatlanan ve lezzetlenen çilekler pek çok şekilde tüketilebilir. Çilek tercihe göre meyve, smoothie ya da tatlılarda tüketilebilir.

2. Vişne

Vişne haziran ayında meyve tezgahlarında sıklıkla görülen meyvelerden biridir. Haziran ayında lezzetlenen vişne atıştırmalık olarak tüketilebilirken tatlılarda da kullanılabilir.

3. Kiraz

Haziran ayında sıklıkla tüketilen meyvelerden biri de kirazdır. Kirazlar bu ay içerisinde bolca bulunurken tatlı ve ekşi olmak üzere birçok çeşidi vardır. Kiraz çiğ olarak tüketilebilir ya da tatlı yapımında kullanılabilir.

4. Erik

Erikler haziran ayında lezzetlenmeye başlayan meyveler arasında yer alır. Atıştırmalık olarak yenebileceği gibi reçel, hoşaf ve meyve suyu yapımında da kullanılabilir.

5. Kayısı

Kayısılar da haziran ayında bolca tüketilen meyvelerden biridir. Kayısı taze olarak tüketilebilirken aynı zamanda reçel, marmelat gibi kahvaltılık ürünlerin de ana malzemesi olabilir.