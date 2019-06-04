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Haziran ayında sürpriz! Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

Sivas’ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin kısalmasından dolayı birçok sürücü yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Haziran ayında sürpriz! Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü

Sivas’ın Zara ve Gürün ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken birçok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas dolu dolu yağışı

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