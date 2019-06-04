Haziran ayında sürpriz! Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü

Sivas’ın Zara ve Gürün ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken birçok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı. (İHA)
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