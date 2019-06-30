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Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 30.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na Haziran ayında kar yağdı.

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları'na Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Kaçkar Dağları’nın zirvesine tırmanmak üzere sabah saat 06.00 sularında yola çıkan 40 dağcı ise, Avusor Yaylası'nda kar yağışına yakalandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

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'İNANILMAZ BİR KAR YAĞIŞI VAR'

Kaçkarlar'a tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki Ercan Kesti, “Kaçkarlar'a tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor Yaylası'ndan geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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rize çamlıhemşin Kaçkar Dağı kar kar yağışı

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