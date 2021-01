Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da Uğurlu İlkokulu öğretmeni demet Özoğlu tarafından hazırlanan "Yaşam Yeni Bilgilerle Renkli-Life Is Colored With New Information" projesi kapsamında hem öğrencilerin yabancı dil becerileri gelişecek hem de kültürler arasında paylaşıma katkı sağlayacak.

Projeye, Türkiye'den 2 okulun yanı sıra İtalya, Litvanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan öğretmen ile öğrenciler katılım sağlayacak. Proje kapsamında 6-12 yaş gurubundan öğrencilere Avrupa ülkelerinin yolu açılırken, çocuklar akranlarıyla kültürlerarası paylaşımlar yaparak etkinliklerin aktif unsuru da olacak

İki yıl sürmesi planlanan proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti kapsamında toplamda 186 bin 660 avro hibe desteği almaya hak kazanırken, Uğurlu İlkokulu da -projenin 36 bin 810 avrosundan faydalanabilecek.

Okul Müdürü ve projenin yasal temsilcisi Davut Sarı, AA muhabirine, okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından teşvik almaya hak kazanan projenin okulda yapılması gereken etkinliklerini salgın nedeniyle online yaptıklarını söyledi.