Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak

Okul Müdürü ve projenin yasal temsilcisi Davut Sarı, AA muhabirine, okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından teşvik almaya hak kazanan projenin okulda yapılması gereken etkinliklerini salgın nedeniyle online yaptıklarını söyledi.

İki yıl sürmesi planlanan proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti kapsamında toplamda 186 bin 660 avro hibe desteği almaya hak kazanırken, Uğurlu İlkokulu da -projenin 36 bin 810 avrosundan faydalanabilecek.

Projeye, Türkiye'den 2 okulun yanı sıra İtalya, Litvanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan öğretmen ile öğrenciler katılım sağlayacak. Proje kapsamında 6-12 yaş gurubundan öğrencilere Avrupa ülkelerinin yolu açılırken, çocuklar akranlarıyla kültürlerarası paylaşımlar yaparak etkinliklerin aktif unsuru da olacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da Uğurlu İlkokulu öğretmeni demet Özoğlu tarafından hazırlanan "Yaşam Yeni Bilgilerle Renkli-Life Is Colored With New Information" projesi kapsamında hem öğrencilerin yabancı dil becerileri gelişecek hem de kültürler arasında paylaşıma katkı sağlayacak.

Sarı, projeyle Türkiye'nin ve okullarının ismini duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "5 ülke ve 6 okulun katılacağı projede daha çok dar gelirli, göçmen, down sendromlu ve kaynaştırma öğrencilerini ön plana çıkarma gayreti içindeyiz." dedi.

Projenin koordinatörü ve sınıf öğretmeni Demet Özoğlu da amaçlarının çocuklarda sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her ne kadar Avrupa'nın farklı bölgelerindeki okullarla projede yer alsak da maalesef bütün okullarımızın ortak sorunu aynı. Çocuklarda empati duygusunun yok olduğu, kendini ifade etme, karşısındakini anlama, etkili iletişim kurma, pozitif duygular besleme, karşılaştıkları problemlere çözümler üretme konusunda çocuklarımız her geçen gün biraz daha zayıflıyorlar ve interneti fazla kullanan çocuklarda sosyal becerilerin daha çok geriye gittiğini görüyoruz."

Projeyle çocukların sosyal ve duyusal gelişimlerini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özoğlu, "Türkiye'de proje ortağımız olan İstanbul'dan bir okulumuzla birlikte 6 okulun her birinden 4 öğrenci ve 2 öğretmen olmak üzere toplamda 36 kişi hareketliliklerde aktif rol alacaklar ve her hareketlilik için farklı öğrenci gruplarıyla çalışmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.