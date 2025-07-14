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Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi

Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleye yedek ve kiralıktan dönen oyuncularla çıkarken, teknik direktör Okan Buruk bazı isimlerin performansından memnun kalmadı. Beklentilerin uzağında kalan iki oyuncu için ayrılık planı gündeme gelirken, yönetim bu futbolcularla yolları ayırmak üzere çalışma başlattı. İşte detaylar...

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi
Begüm Özkaynak
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor’u 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, şans verdiği bazı oyuncuların performansını yetersiz buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, beklentileri karşılayamayan iki isimle yolları ayırma kararı aldı.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO SAHADAYDI

Galatasaray, hazırlık maçında sahaya şu 11’le çıktı:
Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Yusuf Demir, Çağrı Balta.

CUESTA VE NELSSON BEĞENİLMEDİ

Galatasaray’ın Ümraniyespor’u 5-2 yendiği hazırlık maçında forma giyen Victor Nelsson ve Carlos Cuesta, teknik heyetin beklentisini karşılayamadı. Performansları yetersiz bulunan iki stoperin takımdan ayrılması gündemde.

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi 1

YÖNETİM SATIŞ İÇİN YOL ARIYOR

Zaten satış listesinde bulunan Cuesta ve Nelsson için Galatasaray yönetimi yeni teklifleri değerlendirmeye hazır. İlk plan, iki oyuncuyu bonservisleriyle göndermek. Ancak uygun şartlar oluşmazsa, kiralık gönderme seçeneği de masada.

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi 2

NELSSON ROMA’DA DA BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan Danimarkalı stoper Nelsson, İtalya’da sadece 5 maçta forma giydi ve toplamda 196 dakika süre aldı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi 3

CUESTA’YA 8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Ocak ayında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı forma altında sadece 9 maçta 626 dakika görev alabildi. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı oyuncudan da beklenen katkı alınamadı.

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Okan Buruk Ümraniyespor Victor Nelsson galatasaray hazırlık maçı nelsson Carlos Cuesta
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