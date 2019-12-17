Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir." dedi.

Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın vuslat gecesinde, onu saygı ve rahmetle anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Hazreti Mevlana’nın vuslatının da hayatı gibi dersler içerdiğini aktaran Ersoy, Şeb-i Arus'un 746 yıldır etkisini muhafaza eden bir anın döngüsü olduğunu kaydetti.

Ersoy, şifaya ihtiyaç duyanın vuslata eren değil, geride kalanlar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnsan olmanın özünü unutup, beden dediğimiz kalıbın heves ve hedefleri peşinde koşar olduk. Her şeye sahip olma çabasında kaybolup, hiç olabilmenin değerini unuttuk. Nihayetinde madde, manadan daha fazla kıymet görür oldu. Bugün hepimiz, geldiğimiz bu noktanın acı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz. Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir."