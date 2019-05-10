Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif

İşte ziyarete açılan Hırka-i Şerif'ten kareler...

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

HER YIL RAMAZAN'IN İLK CUMASI ZİYARETE AÇILIYOR Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

HER YIL RAMAZAN'IN İLK CUMASI ZİYARETE AÇILIYOR Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

ZİYARETÇİ AKINI Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

GECE 02.30'A KADAR ZİYARETE AÇIK Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

RAMAZAN HATTIYLA ULAŞILACAK Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin "Ramazan Hattı" otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca engelli, yaşlı, hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

VEYSEL KARANİ, HZ. MUHAMMED'İ GÖREMEDİ, HIRKASINI ALDI İstanbul'da Peygamberimiz'in iki adet hırkaları bulunuyor. Hırka-i Şerif, Fatih'teki aynı adı taşıyan camide muhafaza edilir. Aslen Yemenli olan Üveys el-Karani ya da daha çok bilinen adı ile Veysel Karani Hazretleri, Yemen'de bulunan annesinden aldığı müsaade ile Medine'ye Peygamberimiz'i ziyarete gider.

VEYSEL KARANİ, HZ. MUHAMMED'İ GÖREMEDİ, HIRKASINI ALDI Ancak Peygamberimiz Medine'de olmadığı ve "Gidip hemen dön" diyen annesine söz verdiği için Peygamberimiz'i görmeden dönmek zorunda kalır. Peygamberimiz, Veysel Karani'nin geldiği ancak kendisini bekleyemeden dönmek zorunda kaldığını öğrenince son derece müteessir olur ve Hırka-i Şeriflerinin Veysel Karani'ye hediye edilmesini vasiyet eder.

VEYSEL KARANİ, HZ. MUHAMMED'İ GÖREMEDİ, HIRKASINI ALDI Bu kutlu hırka, Veysel Karani Hazretleri'nden sonra elden ele geçip muhtelif yerlerde muhafaza edilir. Hırka-i Şerif Camii'nin inşasından sonra, Sultan I. Abdülhamid'in, inşa ettirdiği odaya yerleştirilir.

KA'B'A HEDİYE ETTİ Hırka-i Saadet de Topkapı Sarayı'nda Hırka-ı Saadet dairesinde, Mukaddes Emanetler Bölümü'nde muhafaza edilir. 1962'den beri halkın ziyaretine açık olan kutsal emanete, Bürde-i Saâdet de denir. Hırka-i Saadet, mukaddes emânetlerin en önemlisidir.

KA'B'A HEDİYE ETTİ Peygamberimiz'i hicveden bir şiir yazan Kab bin Zübeyr, daha sonra yaptıklarından pişmanlık duyar ve Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkar. Kendisini tanıtıp nazmettiği hicviyelere kefaret olabilecek güzellikte meşhur Kaside-i Bürde'yi arzeder.

KA'B'A HEDİYE ETTİ Kab bin Zübeyr'in huzurda okuduğu Kaside-i Bürde'yi çok beğenen Peygamberimiz Hz. Muhammed, sırtından Hırka-i Şeriflerini çıkararak Ka'b'a hediye eder.

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İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

İŞTE HIRKA-İ ŞERİF AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER