Hearthstone Masters sisteminin detayları açıklandı

Hearthstone Masters’ın eleme karşılaşmaları olarak nitelendirdiğimiz Masters Qualifiers, oyundaki hünerlerini ortaya koymak isteyen tüm oyunculara açık olacak. Blizzard, Masters Ligi elemeleri boyunca Battlefy platformu üzerinden her hafta ortalama 30 turnuva düzenleyecek. Battlefy, oyuncuların maçları kendilerine uygun zaman dilimlerinde yapabilmelerine olanak sağlayan global bir platform ve bizim de yıllardır güvendiğimiz partnerlerimizden. Kendileriyle Masters Qualifiers rauntlarında birlikte çalışmak ve soluksuz geçecek eleme maçları düzenlemek için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Masters Qualifier turlarında üstün başarı gösteren oyuncular oyun içi Hearthstone kart paketleri ile ödüllendirilecekler. Masters Qualifier maçları için kayıtların iki hafta öncesinden başlayacağını ve bu turdaki ilk eleme maçlarının 5 Mart’ta start vereceğini hatırlatalım. Maç takviminin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İlk eleme turnuvalarının kayıtları resmi olarak başlamış durumda. Turnuvada yer almak isteyen tüm oyuncular bu adres üzerinden Masters Qualifiers kayıtlarını yaptırabilirler.

Elemeleri başarıyla geçen oyuncular, ligin bir üst ayağı olan Masters Tour etkinliğine katılma hakkı kazanacaklar. Peki ligin bir üst ayağı olan Masters Tour’a katılmanın tek yolu Masters Qualifier turnuvası mı? Kesinlikle değil! Hearthstone ladder sistemine gönül vermiş oyuncularımıza özel bir sistemimiz daha var. Masters Qualifier elemeleri devam ederken, gözünüz Standart Ranked Play Ladder’ının zirvesindeki isimlerden oluşan Top 200 listemizde olsun. Ayı ilk 200 içerisinde bitiren tüm oyuncular Ladder Qualifier maçlarında yer alma hakkı kazanacaklar. Ladder Qualifier maçları tüm oyunculara açık olan Masters Qualifier maçlarıyla paralel olarak ve tamamen aynı kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. Buradaki tek fark Ladder Qualifier maçlarını en iyi dereceyle bitiren 4 kişi, bir sonraki Hearthstone Masters Tour etkinliğine direkt katılma hakkı kazanacak. Hearthstone Masters Tour



Hearthstone Masters Tour’un ilk ayağı 14-16 Haziran tarihlerinde Las Vegas’taki LINQ Hotel’de gerçekleşecek. Toplamda 3 gün sürecek kıran kırana maçlar boyunca oyuncular, 250.000$’lık ödül havuzundan pay almaya ve Hearthstone Grandmaster statüsünü kazanmaya çalışacaklar. Kulağa oldukça havalı geliyor değil mi? Hearthstone Grandmaster’lığı ile ilgili detayları yakında açıklayacağız..

250.000$’lık bir ödül havuzu var dedik ama ödül miktarı bu rakamın çok üzerine de çıkabilir. O nasıl olacak derseniz, önümüzdeki aylarda tüm oyunculara aynı anda hem Hearthstone Masters’ı destekleme hem de oyun içi şahane hediyeler kazanma fırsatı vereceğiz. Önümüzdeki dönemde Hearthstone mağazasına gelecek ve sadece kısıtlı bir süre için satışta olacak Esports Bundle’ını satın aldığınızda bu bundle üzerinden elde edilecek gelirin bir kısmı Hearthstone Masters Tour etkinliklerinin ödül havuzuna aktarılacak. Esports Bundle’ı ile ilgili detayları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Vegas’taki etkinliğin ardından Masters Tour etkinliklerinin Avrupa ve Asya ayakları gerçekleşecek. 2020’de bu lokasyonların sayısını arttırmayı hedeflediğimizi de belirtelim. Masters Tour etkinliklerinin yerleri ve tarihleri, ilgili Masters Qualifiers eleme maçlarının başlamasından en az iki hafta önce açıklanacak. Şimdiye kadar paylaştıklarımızı toparlayacak olursak, bir Hearthstone oyuncusu Masters Tour 2019 etkinliklerinde yer alma hakkını şu koşullarda kazanabilecek:

Tüm oyuncuların katılımına açık online Masters Qualifier elemelerini başarıyla tamamlayarak Sadece ladder oyuncularına açık Ranked Ladder Qualifier elemelerinde ilk dörde girerek Resmi lisanslı üçüncü parti turnuvalara katılıp davetiye kazanarak Daha önceki bir Masters Tour etkinliğinde üstün başarı göstererek China Gold Series’e katılıp başarılı olarak Raven Yılı’nı en az 120 Hearthstone Competitive Puanıyla tamamlayarak Hearthstone Grandmasters



Son olarak Hearthstone Grandmasters’a kısaca değinmeden olmaz! Henüz bu statüyü kazanmak için gerekenleri açıklamak için erken olsa da, şimdilik Grandmaster olma yollarından biri Masters Tour etkinliklerini zirvede bitirmekten geçiyor diyelim. Specialist Formatı



25 Nisan’da başlayacak Hearthstone Dünya Şampiyonası ile birlikte Conquest formatı tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Conquest, yerini Specialist adını verdiğimiz yepyeni bir formata bırakıyor. Bu yeni formatın pro seviyesinde nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz ama formatı sene boyunca oyuncu topluluğumuzdan gelecek geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştireceğimizin altını çizelim. Peki bu yeni formatın ana hatları neler? Şöyle ki: