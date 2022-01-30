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Hedefim Sensin filmi ne zaman ve nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.01.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyirciler, Hedefim Sensin filmi hakkında detayları merak ediyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Hedefim Sensin filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. İşte Hedefim Sensin filminin oyuncuları, konusu ve çekim mekanları...

Hedefim Sensin filmi ne zaman ve nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018 yapımı Hedefim Sensin filminin senaryosu, filmin başrolünü de üstlenen Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Hedefim Sensin filminin çekimleri öncelikle İstanbul'da başladı, ardından farklı yerlerde devam etti. İşte merak edilenler...

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da başlayan Hedefim Sensin filmi daha sonra Çanakkale ve Gökçeada'da çekildi.

Hedefim Sensin filmi ne zaman ve nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

EDEFİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin filminde Zekeriya Taştan, çiğ köfte satarak yaşamını idame ettirmeye çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Genç ve geveze bir adam olan Taştan, çiğ köfte satmak için İstanbul sokaklarına çıkar. Ancak susmak bilmeyen çenesi yüzünden başına gelmeyen kalmaz. Bir gün sessiz kalması gereken bir yerde kendisini tutamayınca başına büyük dert açar, üstelik bu dert yüzünden İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Yeni yuvası olan Gökçeada'ya gider ve hikaye burada başlar.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ata Demirer
  • Demet Akbağ
  • Erkan Can
  • Salih Kalyon
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Gonca Vuslateri
  • İlker Aksum


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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Demet Akbağ
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