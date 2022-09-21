Hedefim Sensin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018'de vizyona giren Hedefim Sensin filminde Demet Akbağ, Ata Demirer, Gonca Vuslateri gibi isimler yer alıyor. Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da tamamlandı. Peki Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Hayatını çiğ köfte satarak kazanan Zekeriya Taştan oldukça geveze biridir. Çenesi başına türlü türlü iş açar. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ancak bu defa, başına açtığı bela yüzünden bulunduğu şehri terk etmek zorunda kalır. Gökçeada'ya giden Taştan'ın hayatı değişir...
Ata Demirer
Demet Akbağ
Gonca Vuslateri
İlker Aksum
Zeynep Alkan
Bilge Yenigül
Tarık Ünlüoğlu
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