Hedefim Sensin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018'de vizyona giren Hedefim Sensin filminde Demet Akbağ, Ata Demirer, Gonca Vuslateri gibi isimler yer alıyor. Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da tamamlandı. Peki Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Hayatını çiğ köfte satarak kazanan Zekeriya Taştan oldukça geveze biridir. Çenesi başına türlü türlü iş açar. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ancak bu defa, başına açtığı bela yüzünden bulunduğu şehri terk etmek zorunda kalır. Gökçeada'ya giden Taştan'ın hayatı değişir...

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Gonca Vuslateri

İlker Aksum

Zeynep Alkan

Bilge Yenigül

Tarık Ünlüoğlu

