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Heidi Klum kocasına soyundu! "Yatağa geri dön bebeğim"

28.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan modellerden biri olan Heidi Klum bir süredir 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile tatildeydi. 49 yaşındaki model son olarak kocasına soyunarak sere serpe uzandığı yataktan pozunu paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Heidi Klum paylaşımındaki notuyla da olay oldu.

Heidi Klum kocasına soyundu! "Yatağa geri dön bebeğim"

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde America’s Got Talent adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük kocasıyla Florida'da tatil yapıyordu. 49 yaşındaki model yıllara meydan okuyan fiziğiyle plajın gözdesi olmuştu. Sık sık kocasına pozlar veren Klum bu sefer sınırları zorladı.

Heidi Klum çırılçıplak soyunup yatakta sere serpe poz verdi. Kocasına sık sık pozlar veren Klum'un pozu sosyal medyayı salladı.

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Ünlü model paylaşımına ise "Yatağa geri dön bebeğim" notunu düştü.

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Heidi Klum
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