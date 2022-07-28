Heidi Klum kocasına soyundu! "Yatağa geri dön bebeğim"

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde America’s Got Talent adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük kocasıyla Florida'da tatil yapıyordu. 49 yaşındaki model yıllara meydan okuyan fiziğiyle plajın gözdesi olmuştu. Sık sık kocasına pozlar veren Klum bu sefer sınırları zorladı.

Heidi Klum çırılçıplak soyunup yatakta sere serpe poz verdi. Kocasına sık sık pozlar veren Klum'un pozu sosyal medyayı salladı.

Ünlü model paylaşımına ise "Yatağa geri dön bebeğim" notunu düştü.

Heidi Klum'un 18 yaşındaki kızı da geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündeme gelmişti.



