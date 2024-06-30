MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum kural tanımıyor! Sosyal medya pozu gündemde

Heidi Klum kural tanımıyor! Sosyal medya pozu gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan model ve America's Got Talent jürisi Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Model yine Instagram kurallarını hiçe saydı.

Heidi Klum kural tanımıyor! Sosyal medya pozu gündemde

Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan Klum, Instagram kurallarını hiçe sayarak yine müstehcen bir paylaşıma imza attı.

Siyah minicik elbisesinin önünü tamamen açarak vücudunu sergileyen Heidi Klum Instagram'da paylaşımının kaldırılması riskini göze aldı.

LLL

Modelin bu hallerini görenler "Yine yaptın yapacağını", "Kural tanımaz biri", "Yeter artık bu pozlardan"yorumlarında bulundu.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Ünlü model, günde 900 kalori aldığını söylemişti. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtmişti.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı... Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı...
O yarışmada şaşırtan ayrılık! Bir anda bıraktıO yarışmada şaşırtan ayrılık! Bir anda bıraktı
"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki yangında son durum! Çıkış nedeni belli oldu

İzmir'deki yangında son durum! Çıkış nedeni belli oldu

AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"

AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"

"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti

"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti

Bir dönem yarın sona eriyor! Ev sahibi ve kiracılar bundan sonra zamda o oranı uygulayacak

Bir dönem yarın sona eriyor! Ev sahibi ve kiracılar bundan sonra zamda o oranı uygulayacak

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor

Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.