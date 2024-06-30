Heidi Klum kural tanımıyor! Sosyal medya pozu gündemde

Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan Klum, Instagram kurallarını hiçe sayarak yine müstehcen bir paylaşıma imza attı.

Siyah minicik elbisesinin önünü tamamen açarak vücudunu sergileyen Heidi Klum Instagram'da paylaşımının kaldırılması riskini göze aldı.

Modelin bu hallerini görenler "Yine yaptın yapacağını", "Kural tanımaz biri", "Yeter artık bu pozlardan"yorumlarında bulundu.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Ünlü model, günde 900 kalori aldığını söylemişti. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtmişti.





