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Heidi Klum'un kızı Leni'den iddialı pozlar! "Annesi kadar cesur"

09.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum'un 18 yaşındaki model kızı Leni Klum arkadaşlarıyla keyifli bir gece geçirdi. Model annesinin izinden giden ve güzelliğiyle dikkat çeken Leni'nin pozlarına beğeni yağdı.

Heidi Klum'un kızı Leni'den iddialı pozlar! "Annesi kadar cesur"

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, kendi gibi model olan 18 yaşındaki kızı Leni son dönemde oldukça popüler. Son olarak 18 yaşındaki Leni Klum’ annesiyle birlikte fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz vermişti.

Leni Klum son olarak etkileyici arkadaşı Alexandra Deme ile Long Island'da bir kız gecesi geçirdi.

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Heidi Klum'un kızı olan 18 yaşındaki model, şehrin kaldırımına çömelmişlerken göz kamaştıran Alexandra'dan yanağına bir öpücük aldı.

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Başka bir pozda ise ikili SUV'un arka koltuğunda yakın temastaydı. İkinin sosyal medya pozları büyük beğeni topladı.

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Heidi Klum Model yaşında

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