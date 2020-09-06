Heidi Klum üstsüz bahçe suladı! Tanga bikini altıyla poz verdi

Alman model Heidi Klum, şimdilerde kocası Tom ile birlikte vaktini geçirmeyi tercih ederken onun çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaktan da geri durmuyor.

Karantina sürecini evde geçiren Alman model Heidi Klum evinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest ediyor. Heidi Klum son olarak bahçesini sularken bir pozunu paylaştı. Heidi Klum bahçesini sulamak için üstsüz olmayı tercih etti ve bu haliyle de poz verdi.

47 yaşındaki Alman model, minik yılan derisi bikini altıyla tüm gözleri üzerine dikti.



Instagram hikayesinde paylaşılan bir başka fotoğrafta ise Heidi dantelli siyah bir sütyenle görülüyordu.



