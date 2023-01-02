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Heidi Klum ve genç kocası havuzda aşka geldi! Kalçasını tutup...

02.01.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski top model Heidi Klum ile kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile gizlice evlenmişti. Mutlu bir evliliği olan model sık sık sosyal medyada müstehcen pozlara imza atıyor. Bunlardan biri de yeni yılın ilk saatlerinde geldi.

Heidi Klum ve genç kocası havuzda aşka geldi! Kalçasını tutup...

Heidi Klum ve kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz önce gizlice sonra ise arkadaşlarını davette edip ikinci kez dünyaevine girmişti. Heidi Klum'un üçüncü evliliği olarak kayıtlara geçen düğüne, modelin 4 çocuğu da katılmıştı.

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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle oldukça popüler olan Klum müstehcen pozlarını da paylaşarak dikkat çekiyor. Zaman zaman kendisini zaman zaman kocasını çıplak paylaşan model yine durmadı.

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Heidi Klum bu sefer de,Yılbaşı gecesinde bir Aspen kaçamağı yaptı. Genç kocasıyla havuzda sıcak dakikalar yaşayan model o anları bir de paylaştı.

Tom Kaulitz karısının kalçasını tutarken bir yandan da ikili dudak dudağa idi. O müstehcen anları paylaşan Klum'a hayranları beğeni yağdırdı.

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