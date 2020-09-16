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Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 17. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2020 03:05 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 17. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı Hekimoğlu dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bu defa Ateş'in hastası küçük bir kız çocuğu oluyor. Ateş, onun hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi? İşte Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı.

Hekimoğlu dizisinin 17. bölümü 15 Eylül Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu 15 Eylül Salı yayınlanan 17. bölümünde Selin'in kocasının hayatı tamamen Hekimoğlu’nun ellerindedir. Peki Ateş bu ağır yükün altından kalkabilecek mi?

Hekimoğlu Selin’in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin’in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu’nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu’yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin’in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu’nun ellerindedir.

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu’nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin’in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin’in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu’nu Selin’le yan yana görmek Zeynep’i nasıl etkileyecek?

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