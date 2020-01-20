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  4. Hekimoğlu 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Filiz Ahmet Hekimoğlu dizisine konuk oluyor!

Hekimoğlu 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Filiz Ahmet Hekimoğlu dizisine konuk oluyor!

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 00:35 | Son Güncelleme

Hekimoğlu dizisinin 4. yeni bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu dizisinin 4. bölümüne, ünlü oyuncu Filiz Ahmet konuk oluyor. Ateş Hekimoğu bu defa ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Beyninde tümör olduğu ortaya çıkan hastanın riskli operasyonunu için sorumluluğu Hekimoğlu üstleniyor.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 3. bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı yayınlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Hayat Şarkısı'nda rol alan Filiz Ahmet konuk olacak.

iliz

HEKİMOĞLU BÜYÜK RİSK ALIYOR

Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Beynindeki tümör hastayı oldukça zorlamaktadır. Riskli bir operasyon olacağı için herkes tetiktedir. Bu operasyonun Dr. İpek'ten gizli gerçekleşmesi gerekmektedir. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verir.

Zeynep'in kederli davranışları Hekimoğlu'nun dikkatini çeker.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

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İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu’nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?

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