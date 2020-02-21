Hekimoğlu 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hastanede şarbon hastalığı paniği!

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 25 Şubat Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, hastaneye yatan küçük bir çocukta şarbon vakasından şüpheleniyor. Ancak işin içinde paranormal olayların olduğunun düşünülmesi küçük de olsa bir tedirginlik yaratıyor.

Emre'nin uzun zamandır arasının bozuk olduğu babası hastaneye oğlunu görmeye gelir. Babasına karşı öfke duyan Emre şaşkına döner. İlişkileri konusunda kabullenemediği pek çok şey vardır. İlk etapta tüm bunları kabullenemese de babası bir şekilde Emre'nin gönlünü kazanır.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu’na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep’in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?



