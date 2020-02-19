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Hekimoğlu'ndaki yatak sahnesine tepki yağdı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Hekimoğlu'nun dün akşam yayınlanan bölümündeki bir sahne Tıbbi Tanıtım Temsilcileri'ni harekete geçirdi. Dizideki yatak sahnesi sosyal medyanın gündemindeydi...

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Hekimoğlu'nun son yayınlanan bölümünde yaşanan otel odası sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Binlerce kişi paylaşım yaparak dizinin izlenmemesi için boykot çağrısında bulundu.

Dizide Kaan Yıldırım’ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, otel odasında bir mümessil ile birlikte olduktan sonraki diyalogları gündem oldu. Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessil bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde bir algı oluşturulduğu eleştirilerine maruz kaldı.

RTÜK'E ŞİKAYET!

Hekimoğlu’nda yayınlanan bu sahnelerin ardından Twitter’da açılan ‘#HekimoğluBoykot’ başlığı üzerinden izleyicilerden diziyi RTÜK’e şikayet etmeleri istenirken şu tarz paylaşımlar yapıldı:

“Hekimoğlu adlı dizide, Tıbbi Tanıtım Temsilcileriyle (mümessil, reprezant vs) ilgili talihsiz ve hiçbir etik anlayışına sığmayan bir sahne resmedilmiştir. Mesleğimiz hakkında bu tür ithamlar ve aşağılayıcı bir sahne olması bizleri çok üzmüştür. Her konuda kadına şiddete karşı ne kadar hassas isek, özellikle kadın çalışma arkadaşlarımızı da böyle bir sahne ile zor durumda bırakıp kötü bir izlenim yaratarak etik olmayan bir izlenim sergilenmektedir.”

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Sosyal medyada yapılan tepki paylaşımları dışında aynı zamanda ‘Mümessil Dayanışma Derneği’ de diziyi kınadıklarını belirterek paylaşımda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
hekimoğlu, Hekimoğlu YATAK SAHNESİ, kaan yıldırım,

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