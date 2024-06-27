Helal olsun çocuklar! Milli Takım son 16'ya kaldı, rakibimiz belli oldu... Gürcistan futbol mucizesine imza attı Portekiz'i 2-0 mağlup etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlar oynandı.
Ay-Yıldızlılar son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz ise son sıradaki Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımımız 20. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayağından gelen goller ile mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla puanını 6'ya yükselten grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu 2'nci sırada bitirirken, D Grubu'nu 6 puanla ilk sırada tamamlayan Avusturya ile eşleşti.
Grubun bir diğer maçında ise Gürcistan Portekiz karşısında büyük bir sürprize imza attı. Millilerin ilk maçta mağlup ettiği Gürcistan, zorlu rakibi Portekiz'i 2-0 mağlup ederek Çekya'yı turnuva dışına itti ve en iyi üçüncü kontenjanından adını son 16'ya yazdırdı.