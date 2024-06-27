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  4. Helal olsun çocuklar! Milli Takım son 16'ya kaldı, rakibimiz belli oldu... Gürcistan futbol mucizesine imza attı Portekiz'i 2-0 mağlup etti

Helal olsun çocuklar! Milli Takım son 16'ya kaldı, rakibimiz belli oldu... Gürcistan futbol mucizesine imza attı Portekiz'i 2-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.06.2024 17:44
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EURO 2024'te son maçlar oynandı. A Milli Takımımız, rakibi karşısında 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Gruptaki bir diğer maçta ise Gürcistan bir futbol mucizesine imza atarak rakibini 2-0 yendi ve en iyi üçüncü olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Öte yandan Ay-Yıldızlılar'ın son 16'daki rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

Helal olsun çocuklar! Milli Takım son 16'ya kaldı, rakibimiz belli oldu... Gürcistan futbol mucizesine imza attı Portekiz'i 2-0 mağlup etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlar oynandı.

Ay-Yıldızlılar son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz ise son sıradaki Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

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AY-YILDIZLILAR SON 16'DA

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A Milli Futbol Takımımız 20. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayağından gelen goller ile mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla puanını 6'ya yükselten grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu 2'nci sırada bitirirken, D Grubu'nu 6 puanla ilk sırada tamamlayan Avusturya ile eşleşti.

GÜRCİSTAN'DAN SÜRPRİZ

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Grubun bir diğer maçında ise Gürcistan Portekiz karşısında büyük bir sürprize imza attı. Millilerin ilk maçta mağlup ettiği Gürcistan, zorlu rakibi Portekiz'i 2-0 mağlup ederek Çekya'yı turnuva dışına itti ve en iyi üçüncü kontenjanından adını son 16'ya yazdırdı.

Euro 2024 Canlı Skor


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