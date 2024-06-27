Helal olsun çocuklar! Milli Takım son 16'ya kaldı, rakibimiz belli oldu... Gürcistan futbol mucizesine imza attı Portekiz'i 2-0 mağlup etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlar oynandı.

Ay-Yıldızlılar son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz ise son sıradaki Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

AY-YILDIZLILAR SON 16'DA

A Milli Futbol Takımımız 20. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayağından gelen goller ile mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla puanını 6'ya yükselten grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu 2'nci sırada bitirirken, D Grubu'nu 6 puanla ilk sırada tamamlayan Avusturya ile eşleşti.

GÜRCİSTAN'DAN SÜRPRİZ

Grubun bir diğer maçında ise Gürcistan Portekiz karşısında büyük bir sürprize imza attı. Millilerin ilk maçta mağlup ettiği Gürcistan, zorlu rakibi Portekiz'i 2-0 mağlup ederek Çekya'yı turnuva dışına itti ve en iyi üçüncü kontenjanından adını son 16'ya yazdırdı.





