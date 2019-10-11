Helikopter alçak uçuş yapınca... Askeri geçit töreninde görülmemiş olay

Endonezya Ulusal Ordusu’nun kuruluşunun 74’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen askeri geçitte, alçaktan uçuş yapan Rus yapımı Mi-35 tipi askeri helikopter, tören için hazırlanan panoları yıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, panoları tutan tahtaların düştüğü ve panoların yıkıldığı, ardından da etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü.
Yerel medya, söz konusu kazada kimsenin yaralanmadığını duyurdu. (DHA)
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