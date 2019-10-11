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Helikopter alçak uçuş yapınca... Askeri geçit töreninde görülmemiş olay

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.10.2019 08:00 | Son Güncelleme

Endonezya’da askeri geçit töreninde, Rus yapımı Mi-35 tipi helikopter alçak uçuş yapınca, tören alanındaki panolar yıkıldı, afişler havaya uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Endonezya Ulusal Ordusu’nun kuruluşunun 74’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen askeri geçitte, alçaktan uçuş yapan Rus yapımı Mi-35 tipi askeri helikopter, tören için hazırlanan panoları yıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, panoları tutan tahtaların düştüğü ve panoların yıkıldığı, ardından da etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Yerel medya, söz konusu kazada kimsenin yaralanmadığını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya askeri geçit töreni

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