Helikopter eş anlamlısı nedir? Helikopter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Helikopter döner kanatlı bir hava aracıdır. Tarih boyunca medeniyetler, helikopter benzeri çizimler yapıp dikey uçuş yapabilecek bir hava aracı için çalışmışlardır. Yunanca kökenli olan helikopteron kelimesi, dilimizde tarih bakımından yeni kullanımına başlanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dilimize Fransızcadan geçen helikopter kelimesi aslen Yunanca kökenlidir. Helezoni kanatlı uçar cihaz anlamına gelen Fransızca "hélicoptère" kelimesinden geçmiştir. Ancak bu sözcük, Eski Yunanca ʰéliks ve pterón kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. 1870'lerde popülerleşen kelime, 1910'lardan itibaren günlük hayatta konuşulmaya başlamıştır.
Türkçede ilk defa 1900'lü yıllarda gördüğümüz helikopter kelimesi "Dik iniş ve çıkış yapabildiği için dar yerlerde de kullanılabilen, uçan taşıt." anlamına gelmektedir.
Helikopter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:
Helikopter eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: