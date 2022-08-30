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Helikopter eş anlamlısı nedir? Helikopter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helikopter kelimesi aslen Yunanca kökenlidir. Hareketli kanarlar anlamına gelen "helikopteron" kelimesinden türetilmiştir. Kullanımı oldukça yeni sayılabilecek bu kelime daha çok askerî alanlarda kullanılmaktadır. Peki, helikopterin eş anlamı nedir?

Helikopter eş anlamlısı nedir? Helikopter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Helikopter döner kanatlı bir hava aracıdır. Tarih boyunca medeniyetler, helikopter benzeri çizimler yapıp dikey uçuş yapabilecek bir hava aracı için çalışmışlardır. Yunanca kökenli olan helikopteron kelimesi, dilimizde tarih bakımından yeni kullanımına başlanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dilimize Fransızcadan geçen helikopter kelimesi aslen Yunanca kökenlidir. Helezoni kanatlı uçar cihaz anlamına gelen Fransızca "hélicoptère" kelimesinden geçmiştir. Ancak bu sözcük, Eski Yunanca ʰéliks ve pterón kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. 1870'lerde popülerleşen kelime, 1910'lardan itibaren günlük hayatta konuşulmaya başlamıştır.

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Helikopter ne demek?

Türkçede ilk defa 1900'lü yıllarda gördüğümüz helikopter kelimesi "Dik iniş ve çıkış yapabildiği için dar yerlerde de kullanılabilen, uçan taşıt." anlamına gelmektedir.

Helikopter kelimesinin eş anlamı

Helikopter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Buralak
  • Dikuçar
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Helikopterin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Helikopter eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Buralak o kadar yakın uçtu ki yerde bulunan bütün toprak bir anlığına havaya kalktı.
  • Buralar askerî alan olduğu için buralak çok fazla geçer.
  • Bizim bir arkadaş dikuçar sürmeyi çok istiyor ama öncesinde yükseklik korkusunu yenmesi gerekiyor.
  • Uzaktan gelen dikuçarlar sayıca çok fazla olunca insanlar bir anlığına paniğe kapıldı.
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