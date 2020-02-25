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Helin Avşar transparan giydi; dekoltesini bakın nasıl kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar son zamanlarda değişimiyle gündeme geliyor. Avşar son olarak da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta frikik vermemek için aldığı önlemle takipçilerinin diline düştü.

Helin Avşar transparan giydi; dekoltesini bakın nasıl kapattı

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir süre önce estetik operasyon geçirmişti. Estetik operasyonlarından sonra büyük değişime uğrayan Helin Avşar'ın son hali şu sıralar sık sık gündem oluyor.

Son estetik operasyonundan sonra futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen Helin Avşar, saç rengini değiştirerek bu benzetmeden biraz kurtuldu... Saçlarını sarıya boyatan ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak Instagram'ından siyah transparan bluzu ile objektiflere poz veren 41 yaşındaki Avşar, frikik vermemek için aldığı önlemle takipçilerinin diline düştü. Transparan bluzla poz veren Avşar, göğüs bölgesini siyah boyayla amatörce boyadı. Helin Avşar'ın bu hareketi sosyal medyada dalga konusu oldu.

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