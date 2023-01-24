Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i oluyor

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu için hazırlıklar devam ediyor. TAFF Pictures imzalı filmde "Bihter"i Farah Zeynep Abdullah canlandıracakken Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor. Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i de belli oldu. Nihal karakterine genç oyuncu Helin Kandemir hayat verecek. Peki, Helin Kandemir kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında tüm bilgiler...

AŞK-I MEMNU’NUN NİHAL’İ HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

