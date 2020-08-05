Hellas Verona, Mert Çetin'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona’ya kiralandı.
Roma’da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona’ya transfer oldu. Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki stoperin Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Hellas Verona’dan yapılan açıklamada Mert Çetin’in sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.
KAYNAK: DHA / İHA
FOTOĞRAF: İHA
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