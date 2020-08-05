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Hellas Verona, Mert Çetin'i kadrosuna kattı

İTALYA HABERLERİ  | 05.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona FC, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve başkent ekibinde yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.

Hellas Verona, Mert Çetin'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona’ya kiralandı.

Roma’da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona’ya transfer oldu. Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki stoperin Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Hellas Verona’dan yapılan açıklamada Mert Çetin’in sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

KAYNAK: DHA / İHA
FOTOĞRAF: İHA

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