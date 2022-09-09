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Helyum metal mi ametal mi? Helyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

09.09.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helyum Yunancada "Güneş" anlamına gelen "helios" kelimesinden gelir. Periyodik tablonun birinci periyodunda yer alan Helyum, "He" sembolüyle gösterilir. Helyum ametal mi yoksa metal mi?

Helyum metal mi ametal mi? Helyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Metallerin yüzeyi oldukça parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Ancak ametallerin yüzeyleri mattır ve ışığı yansıtmazlar. Metaller esnek bir yapıya sahipken ametaller kırılgan bir yapıya sahiptir. Ametaller kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururken metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Ametaller ve metaller birbiri ile iyonik bağlı bileşik oluşturabilir. Helyum ametal mi metal mi?

Helyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Helyum atomu element tablosunun birinci periyot 8A grubunda yer almaktadır. Sembolü He ve atom numarası 2'dir. Helyum atomu ne metal ne de ametaldir. Helyum bir soy gazdır. Helyum, renksiz bir gazdır. Elektrik alanına konulduğunda gri bir bulur şeklinde parlar. Eğer yüksek gerilim kullanılırsa kırmızı-turuncu bir bulut hâlinde parlar. Elektron diziliminde maksimum 2 elektron alabilir. Bu nedenle soy gaz kuralına uyar.

Soy metaller hangileridir? Soy metallerin özellikleri nelerdir?Soy metaller hangileridir? Soy metallerin özellikleri nelerdir?

Soy gazların Özellikleri

  • Element tablosunun en sağında yer alırlar.
  • Doğada element hâlde bulunurlar.
  • Oda şartlarında gaz hâldedir.
  • Erime ya da kaynama noktaları arasındaki fark çok azdır.
  • Ametaller ile metaller ile ve kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
  • Kararlı hâldedirler.
  • Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe) ve Radon (Rn) diğer soy gazlara örnektir.
  • Helyum dışındaki diğer soy gazlar, havanın bileşiminde bulunmaktadır.
  • Helyum bazı radyoaktif maddelerin bozunma ürünü olarak da ortaya çıkmaktadır.

Soygazların dış enerji düzeyleri elektronla doludur. Bu durum soy gazlara kararlılık ve dayanıklılık verir. Helyum atomu dışında diğer soy gazların son katmanlarındaki elektron sayısı 8'dir. Yani dış enerji düzeylerinde 8 elektron bulundururlar.

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element tablosu
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