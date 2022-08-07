Metaller kendi aralarında soy, yarı soy, aktif ve amfoter olarak kategorilere ayrılır. Nemli havalara karşı gösterdikleri direnç ve diğer metallere kıyasla daha nadir bulunmaları, soy metallere hem maddi değer yükler hem de sıklıkla tercih edilmelerine neden olur.

Soy metallerin özellikleri

Kimya alanında sıklıkla bahsedilen soy metallerin pek çok özellikleri vardır. Bahsedilen özelliklere şu örnekler verilebilir:

Soy metaller, yapısal olarak yüksek kararlılık seviyelerine sahiptir. Kararlılık ise atomların elektron alıp vermeleri ile enerjilerini düşürüp kendi aralarında bağ yapmaları sonucunda gerçekleşir.

Elektrik akımını oldukça iyi iletebilme özelliğine sahiptirler.

Doğada nadir bulunmaları nedeni ile fazlaca değerlidirler.

Altın ve platin dışındaki soy metaller, beraber tepkimeye girdiği asit ile bağlantılı olacak şekilde, tepkime sırasında gaz çıkışına neden olabilir.

Altın ve platin ise sadece kral suyu olarak bilinen ve çok güçlü olan bir asit ile tepkimeye girebilirler.

Uzun seneler boyunca oksitlenme gibi bir problemle karşılaşmazlar.

Aktiflik seviyeleri düşüktür.

Yapısında oksijen yer almayan asitler ile tepkimeye girmeleri söz konusu değildir.

Soy metaller hangileridir?

Periyodik tabloda soy gazlar olarak belirtilen kısım aslında soy metaller anlamında kullanılmaktadır. Toplamda yedi tane bulunurlar ve adları ile kullanım alanları şu şekildedir:

Rutenyum (Ru): Aşınmaya dayanıklı elektrik kontakları ve film dirençlerinde tercih edilir.

Rodyum (Rh): Optik aynaları ve fiberleri kaplama işlemleri ve far reflektörlerinde kullanılır.

Paladyum (Pd): Diş dolgularının ve elektronik cihazlarda bulunan seramik kondansatörlerin yapılarında bulunur.

Osmiyum (Os): Dolmakalem uçları ve elektrik kontaklarındaki alaşımlarda yer alır.

İridyum (ir): Pusula yapımına ek olarak ateşleme bujilerinde de kullanılır.

Platin (Pt): Lab kapları gibi bozulmaya dirençli malzemelerin yapımında tercih edilir.

Altın (Au): En yaygın olan ve kullanım yelpazesi en geniş olan bu metal ise uzay ve havacılık sektöründen kuyumculuk sektörüne kadar her yerde kullanılır.

Soy metaller ve incelenmeleri kimya biliminin bir alt dalı olarak bilinir. Günümüzde lise ikinci sınıf düzeyindeki öğrencilere öğretilmektedir. Akılda kalıcılığının artırılması ve öğrencilerin ilgisini çekme amacı ile birkaç tane soy metal kodlama çeşitleri de bulunur. Örnek olarak “Cumhur hagsızlığa ağladı aucunu patlattı.” tümcesi verilebilir.

Soy metaller kimlerle tepkime verir?

Periyodik tabloda yer alan tüm soy metaller, diğer adları ile soy gazlar; çok yüksek sıcaklıklara ve güçlü kimyasallar ile girebilecekleri tepkimelere karşı direnç gösterir. Sadece içinde oksijen bulunan asitler ile etkileşime girdikleri takdire bir tepkime gözlemlenebilir. Oksidasyona uğrama bakımından incelendiklerinde ise uzun süreler boyunca ilk günkü formlarını koruduklarına şahit olunabilir.

