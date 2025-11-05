Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı!

İçerik devam ediyor

Kayseri'de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.

Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı! 1

Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı! 2

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı! 3

M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.Kaynak: İHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış...Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış...
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralıBosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ceza Kayseri Ehliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.